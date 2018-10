O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) volta a mirar o governo do PT em seu programa de rádio e TV que vai ao ar nesta segunda-feira. Desta vez, uma mulher vai narrar os ataques. A apresentadora chama a atenção para a qualidade dos vídeos e diz que o PT usa dinheiro do fundo público. A peça mostra ainda gravações enviadas por apoiadores de diferentes lugares do Brasil e o candidato fala da esperança da população em mudar o País.