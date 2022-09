Alckmin inocenta Lula e ataca Bolsonaro por corrupção em filme de campanha

Vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin publicou em suas redes sociais vídeo em que inocenta Lula e coloca sobre Jair Bolsonaro a responsabilidade de esclarecer supostos atos de corrupção. “Agora, é a família Bolsonaro que precisa explicar ao povo a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo”, afirma.

O ex-tucano diz ter sido “iludido” pelo julgamento do então juiz da Lava Jato Sergio Moro, que condenou o petista. “Hoje, está provado que Lula foi preso injustamente.” Ele alerta eleitores para sua mudança de posição após a campanha do presidente lançar filmes com declarações do ex-governador de São Paulo durante a corrida presidencial de 2018, quando concorreu contra Fernando Haddad e fez críticas à corrupção dos governos do PT. Uma delas foi dada durante a convenção nacional do PSDB daquele ano.