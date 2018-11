Em nota, PSDB elogia escolha de Moro e destaca “humildade” do juiz

A liderança do PSDB na Câmara dos Deputados divulgou nota nesta quinta-feira, 01, na qual elogia a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) de colocar Sérgio Moro no Ministério da Justiça e do juiz de aceitar o convite. “Demonstra sua humildade”, afirma a nota assinada pelo deputado Nilson Leitão (PSDB), líder da bancada.

Leia a íntegra:

NOTA OFICIAL

O anúncio do nome de Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça é uma excelente notícia para o Brasil.

Além de representar uma valorização da carreira jurídica, com a nomeação de um magistrado para o cargo, comprova o já reconhecido compromisso do juiz Moro com o País e demonstra sua humildade – nunca é demais lembrar que o futuro ministro teve seu nome colocado diversas vezes entre os favoritos na recente disputa pela Presidência da República.

Assim como todo brasileiro, torço e desejo sucesso em sua nova função.

Nilson Leitão

Líder do PSDB na Câmara dos Deputados