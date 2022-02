Em meio à disputa por apoio de Lira, indicação da Câmara para o TCU deve ficar para o pós-eleição

Com um número crescente de candidatos para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) e sem nenhum preferido despontando nas pesquisas informais, a Câmara só deverá escolher o substituto da ministra Ana Arraes, que se aposenta em julho, após as eleições em outubro. O adiamento da votação, prevista inicialmente para fevereiro, não agrada a todos os postulantes que terão de fazer duas campanhas simultâneas. Por outro lado, Arthur Lira (Progressistas-AL) terá mais tempo para decidir quem irá apoiar. Se não houver um eleito até a saída de Arraes, quem assume temporariamente é o decano Augusto Scherman, que pode assumir os processos até que a escolha seja feita.

OLHA EU AQUI! Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), Soraya Santos (PL-RJ) e Fábio Ramalho (MDB-MG) disputam o apoio de Lira na corrida.

TEM MAIS. Hugo Leal (PSD-RJ) e Luís Tibé (Avante-MG) também são cotados. Danilo Forte (PSDB-CE) está analisando se entra e acredita ser uma possibilidade “fora do bolsonarismo”. Para o tucano, deixar a escolha para depois de outubro é bom para amadurecer a disputa.

ENQUANTO ISSO. A disputa pela vaga do STF no Conselho Nacional do Ministério Público virou uma guerra interna. O ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) Jaime Oliveira e o juiz Walter Godoy, ex-auxiliar de Ricardo Lewandowski, estão na disputa. O pêndulo está para o lado de Oliveira, que tem campanha liderada pela colega Renata Gil, presidente da AMB.

UMA MÃO… Não foi exatamente uma surpresa para membros da cúpula do PSB, mesmo em meio às negociações com o PT, o tuíte de Lula pedindo a “compreensão” de outros partidos e saindo em defesa da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

…LAVA A OUTRA. Lideranças do PSB entendem que o partido “perdeu” a queda de braço em São Paulo para garantir a “vitória” em Pernambuco, onde Humberto Costa (PT) retirou sua pré-candidatura.

FESTA. Caciques do PT participam de um ato político hoje em São Paulo. O clima é de festa pelos 42 anos do partido.

CORTESIA. O relator do PL das Fake News, Orlando Silva, recebeu a nova secretária-geral do TSE Christine Peter, que toma posse dia 23. Eles debaterão o PL na próxima semana.

VAI NA FORÇA. João Doria (PSDB) demonstrou, em entrevista à Rádio Eldorado, que acredita ter ainda bastante fôlego para soprar o barquinho de sua candidatura a presidente rumo ao segundo turno, mesmo patinando nas pesquisas e sob desconfiança até de tucanos.

OTIMISMO. João Doria acredita que crescerá nas pesquisas quando ele puder se dedicar de fato à pré-campanha, em abril.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). João Doria, presidenciável do PSDB

PRONTO, FALEI! Gustavo Fruet, deputado federal (PDT-PR)

“Permite-se criar federação a quatro meses da eleição, mas a janela partidária está a seis meses. Seguramente será mudado para 2024. Não há princípio que sobreviva.”

