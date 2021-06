Bolsonaro curte festa com pagode (e sem máscara), em meio à alta de casos de covid

Enquanto o Brasil se aproxima das 500 mil mortes por covid-19, Jair Bolsonaro curte a vida: na quarta-feira, 16, participou da festa de aniversário do secretário nacional do Esporte, Marcelo Magalhães.

Mais ou menos 50 pessoas passaram pela festança, que contou com a presença de Flávio Bolsonaro, dos ministros Gilson Machado (Turismo), João Roma (Cidadania) e do ex-jogador de vôlei Giba. Magalhães é padrinho de casamento de Flávio.

O local, complexo gastronômico com pista de skate, estava liberado só para convidados da festa, animada por uma banda de pagode. Com exceção de duas pessoas, as demais dispensaram a máscara.