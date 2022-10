Em livro, senadores contam reação de Moraes sobre CPI da Covid

Em livro que será lançado nesta terça-feira (25), os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE), contam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a CPI da Covid contribuiu para tirar o foco do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados da Corte no ano passado. A pandemia foi marcada por uma série de embates entre Bolsonaro e o STF.

“Na conversa, Moraes avaliou que a CPI havia obrigado os bolsonaristas e o próprio presidente a direcionarem seus ataques à comissão, reduzindo sensivelmente, ainda que por pouco tempo, o cerco e a pressão impostos à Suprema Corte, sobretudo após o recente 7 de Setembro de caráter golpista”, relatam os parlamentares.

O trecho faz referência ao momento em que os senadores visitaram Moraes, em outubro de 2021, para entregar o relatório final do colegiado ao ministro, responsável pelo inquérito das fake news na Corte. O parecer da comissão mencionava a divulgação de notícias falsas na pandemia.

No livro, os parlamentares também fazem críticas ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a quem chamam de “surdo” por supostamente ignorar abusos cometidos por Bolsonaro na pandemia.

Em outro momento, eles contam que a empresária Luiza Trajano procurou Randolfe em fevereiro de 2021 para dizer que era preciso buscar uma maneira de destravar o processo de vacinação da população, o que ocorreria alguns dias depois através de uma articulação do Senado. A CPI só seria instalada em abril daquele ano.

“Senador Randolfe? Aqui é Luiza Trajano. Precisamos encontrar uma maneira de destravar o processo de vacinação da população.”, disse ela, segundo relato do senador.

Trajano foi líder do movimento Unidos pela Vacina, criado por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil como forma de estimular a imunização no Brasil.