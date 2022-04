Em jantar, Montezano sugere não crer em privatização da Eletrobrás antes de agosto

TELHADO. Empresários que estiveram em um jantar do Grupo Esfera com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, na última quarta-feira, saíram convencidos de que o executivo não crê que a privatização da Eletrobrás saia antes do início da campanha eleitoral, em agosto.

IDEAL. O governo deseja que a venda ocorra até julho, para atrair investidores antes das férias no Hemisfério Norte e evitar que o assunto seja contaminado pela política.

QUANTO? Apesar de toda a discussão no TCU girar em torno do valor de venda da companhia, Montezano disse acreditar que é o mercado, via cotação na Bolsa, quem dá o preço da privatização.