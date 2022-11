Em jantar com Lira, Kassab diz que PSD deve aderir à base do governo Lula

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que o partido deve aderir ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em jantar com membros da legenda, ontem, em Brasília. De acordo com relatos, não houve objeções. Em gesto de aproximação, o encontro contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Na conversa com os correligionários, Kassab informou que reivindica dois ministérios para a legenda no governo Lula. Um deles seria indicado pela bancada do PSD da Câmara, enquanto o outro seria da cota do Senado.

Além disso, o presidente do PSD afirmou que pediu apoio da próxima gestão para os estados governados por membros da legenda, como Paraná e Sergipe. Ele incluiu na lista São Paulo, que será governado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), e cujo vice, Felício Ramuth, é do PSD.

A outra reinvindicação é pelo apoio do próximo governo à reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG).

A presença de Lira foi vista como um gesto de que o PSD vai apoiar a reeleição do presidente da Câmara e que espera, em troca, o apoio do PP à recondução de Pacheco no Senado.

No jantar, além de deputados e senadores, também participaram os governadores eleitos do Paraná, Ratinho Jr., e do Sergipe, Fábio Mitidieri.