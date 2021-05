Em jantar com empresários, Temer fala em ‘Ponte para o futuro 2’

Depois da rodada de jantares com Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o empresário Washington Cinel promoveu encontro para homenagear Michel Temer, na noite de quinta-feira, 29, em sua casa, em São Paulo. Na ocasião, o ex-presidente revelou aos cerca de 20 convidados que está elaborando uma versão do “Ponte para o Futuro 2”, programa lançado em 2015 com propostas para o País sair da crise econômica. O novo documento, feito com a Fundação Ulysses Guimarães, deve ficar pronto ainda neste ano.

Amigos. Cinel é conhecido pela amizade com Bolsonaro e com João Doria.

No… Segundo interlocutores do ex-presidente, a nova “Ponte para o Futuro” não tem objetivos eleitorais, apesar de muitos aliados de Temer torcerem por uma eventual candidatura dele, na linha do “Joe Biden brasileiro”, que também anima Tasso Jereissati.

…papel. O documento deve abordar questões como reformas tributária e administrativa, desemprego, inflação, meio ambiente e como melhorar a imagem do Brasil no exterior.

Para lembrar. Em 2016, Temer disse que Dilma Rousseff (PT) caiu porque recusou a primeira proposta de “Ponte para o Futuro”.

Uau! Com bufê do Fasano e garrafas de Dom Pérignon, o convescote contou com a presença do ex-ministro Nelson Jobim, do vice-governador Rodrigo Garcia e do vice-prefeito Ricardo Nunes, além do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy.

Lista. Do mundo empresarial, João Appolinário (Polishop) e Johnny Saad (Bandeirantes) estiveram presentes, entre outros.

‘Vírus chinês’. Apesar do tom ameno nas conversas, Paulo Guedes não escapou ileso. Declarações do ministro foram alvo de crítica: medo de que a inabilidade política dele produza consequências graves ao País.

CLICK. Michel Temer (à esq.) com o anfitrião Washington Cinel (à dir.). O jantar, segundo o anfitrião e convidados, seguiu todos os protocolos de segurança sanitária.

Briga de foice. Quem acha que a disputa pela candidatura a presidente pelo PSDB está acirrada não tem noção do que está acontecendo na disputa pela sucessão de João Doria.

Sem… Após a promulgação do Marco Legal do Saneamento, em 2020, cerca de 600 lixões do País deixaram de receber resíduos, segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre) e do Programa Lixão Zero, do governo federal.

…recuos… Porém, projeto do deputado Dr. Leonardo (SD-MT) pede a prorrogação dos prazos para a inclusão de metas de universalização do saneamento básico e a sustentabilidade.

…no lixo. Para a Abetre, a prorrogação será um “retrocesso vergonhoso”, que manterá em situações precárias milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de água e esgoto e que convivem com lixões.

SINAIS PARTICULARES.

Marco Bertaiolli, deputado federal (PSD-SP)

Facilitador… Marco Bertaiolli (PSD), ex-prefeito de Mogi das Cruzes (SP), foi escolhido relator da MP do Ambiente de Negócios. …de negócios. O deputado tem se mostrado um aluno aplicado: passou horas no Ministério da Economia tendo aula com a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade

PRONTO, FALEI!

Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde: “Não precisamos de líder para falar se menino usa azul, menina usa rosa. Governos, quando bons, não são percebidos. Precisamos de líderes para as crises!”, em live da Central dos Sindicatos Brasileiros com Ciro Gomes (PDT), Alexandre Kalil (PSD) e Márcio França (PSB).

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA

