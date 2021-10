Em grupos de WhatsApp, militância tucana reprova filiação de Joice ao PSDB

Militantes tucanos torceram o bico para a chegada de Joice Hasselmann ao PSDB e fazem questão de lembrar declarações da deputada sobre João Doria (“mais marqueteiro do que prefeito”) e Bruno Covas (“uma nulidade que não gosta de trabalhar”).

O incômodo na base tucana ficou ainda mais evidente depois que Tomás Covas, filho do prefeito morto em maio, chamou a chegada de Joice de “vergonha”. A fala de Tomás ecoou em grupos a que a Coluna teve acesso.

“PSDB não pode virar partido de oportunismo político, servir de legenda para desabrigados”, disse Carolini Gonçalves, do diretório da capital, que protestou no ato de filiação.

Presidente do diretório estadual, Marco Vinholi não comentou as críticas: “É uma filiação importante, uma mulher aguerrida que vem para somar no partido”.