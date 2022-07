Coluna do Estadão

Para a cúpula do MDB, a ala lulista do partido desperdiçou a chance de adiar a data da convenção. Na última sexta, em reunião da Executiva, da qual participam seis membros do time pró-Lula, ninguém se opôs à programação da data de apresentação de Simone Tebet.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Simone Tebet, presidenciável do MDB