Em evento de Lula na USP, Alckmin se ausenta e França é vaiado

Vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin faltou ao ato do presidenciável hoje na USP. Seu colega de partido Márcio França (PSB) foi vaiado. A plateia reagiu com hostilidade ao candidato ao Senado na coligação de Fernando Haddad (PT) em duas oportunidades. A primeira ocorreu logo no início, quando os políticos convidados eram apresentados e a segunda, durante a fala de Lula, que cumprimentou França.

Petistas negam que a ausência de Alckmin se deva ao receio de sofrer vaias, apesar de o ex-governador ser considerado um rival do movimento estudantil, que compunha a plateia. França também é tratado como um elemento à direita do grupo.