Em entrevista de 5h, Ciro Gomes fala de ETs e astrofísica

Em entrevista de 5h07 ao Flow ontem, duração inédita do podcast, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, falou até de ETs e astrofísica. Questionado sobre o que pensava sobre óvnis, prometeu: “Se eu for eleito, todos os arquivos da Força Aérea e do serviço de inteligência sobre o assunto serão divulgados”.

Ele falou dos desafios das viagens espaciais: “são distâncias abissais” e atalhos. “O problema é a instabilidade dos buracos de minhoca.

O programa teve picos de audiência de quase 50 mil expectadores no YouTube.