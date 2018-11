Minutos após o presidente eleito Jair Bolsonaro ser recebido pelo atual, Michel Temer, no Palácio do Planalto, livros de balanço de governo Temer foram distribuídos a jornalistas.

No prefácio intitulado Um governo de reformas, Temer diz ter organizado as contas públicas e alterado marcos regulatórios que travavam investimentos no setor de óleo e gás. Nas 245 páginas a seguir, o livro diz que o Brasil de 2018 é “completamente diferente” de 2016.