Em clima de campanha, PDT lança série de vídeos estrelando Ciro Gomes

Em clima de campanha, o PDT lança série de vídeos a partir desta segunda-feira, 26, estrelando o presidenciável Ciro Gomes discutindo questões e propostas do partido para o enfrentamento de problemas do País.

O primeiro vídeo de Ciro, que vai para as redes sociais nesta segunda-feira, fala com os “desassistidos” e “inconformados” sobre emprego. Na semana passada, o PDT anunciou a contratação do ex-marqueteiro de campanhas petistas, João Santana.

“(Quero falar) Em primeiro lugar, para os desassistidos e para os inconformados. Entre os desassistidos, estão os 14 milhões de brasileiros desempregados e os 40 milhões que foram jogados cruelmente na informalidade, vivem de bico, ganham uma miséria e não tem nenhuma garantia”, diz no vídeo o presidenciável.

Em seguida, Ciro fala sobre “reconstruir nosso País das cinzas” e “florescer o Brasil de pleno emprego”, com “novas ideias, trabalho, paz e coragem”. Os vídeos serão de curta duração, cerca de um minuto cada.

No canal do Youtube do PDT, a legenda também lançará uma série de biografias de suas principais lideranças, começando, claro, por Ciro. Na plataforma, os vídeos serão um pouco mais longos, de quatro minutos. A estreia da série, com o presidenciável, foi produzida por sua esposa, Giselle Bezerra.