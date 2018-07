Em campanha, Meirelles procura Cristiane Brasil, do PTB

Em busca de apoio para a sua campanha, o pré-candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles, conversou nesta terça-feira com a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ). O PTB está comprometido com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que vai disputar o Palácio do Planalto pelo PSDB, mas tem sido alvo da cobiça de outros partidos.

A candidatura de Meirelles será oficializada em convenção do MDB, marcada para o dia 4 de agosto. Até agora, porém, o partido do presidente Michel Temer não conseguiu fechar alianças. “Não podemos obrigar ninguém a apoiar ninguém, mas temos um bom tempo de TV no horário eleitoral e estamos tratando de reforçar nosso candidato”, disse o senador Romero Jucá (RR), presidente do MDB.

Com 1% das intenções de voto, o ex-ministro da Fazenda resolveu procurar Cristiane Brasil para saber sua avaliação do cenário político. Filha do deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, a deputada chegou a ser nomeada ministra do Trabalho, em janeiro, mas várias decisões da Justiça Federal e uma liminar da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, suspenderam sua posse.

Em junho, a Polícia Federal fez buscas no gabinete e no apartamento de Cristiane, na segunda etapa da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. No último dia 5, o então ministro do Trabalho Helton Yomura, indicado pelo PTB, foi afastado do cargo por decisão da Justiça e pediu demissão.

Procurada, Cristiane negou o encontro com Meirelles. A reunião, no entanto, foi confirmada pelo Estado. (Vera Rosa)