Em campanha contra Maia, Capitão Augusto divulga vídeo no qual aparece abraçado com Bolsonaro

Pré-candidato à presidência da Câmara, Capitão Augusto (PR-SP) está divulgando um vídeo no qual aparece abraçado com Jair Bolsonaro para mostrar como o então colega de plenário o apoiava. Na gravação, feita antes da disputa eleitoral, Bolsonaro e Capitão Augusto parecem bem próximos.

“Pode ter certeza: se Deus quiser, nós chegaremos lá e, juntos, nós (…) vamos comandar o destino do nosso Brasil”, diz Bolsonaro. Quando o presidente fala “nós”, o deputado o interrompe para dizer: “os capitães”.

Na última quarta-feira, 2, a bancada do PSL, partido do presidente da República, decidiu apoiar a recondução de Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao comando da Câmara, após ter feitos várias críticas ao deputado do DEM.

Pelo WhatsApp, Capitão Augusto divulgou antigas frases da deputada eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) criticando Maia. “(…) É o pior presidente da Câmara que a gente já teve nos últimos tempos. Maia é pior do que o PT, Maia está fazendo o jogo do PT, está junto com o PT e fazendo de tudo para simplesmente ganhar a eleição”, disse Joice no passado.

Na negociação do PSL para o apoio a Maia, o partido está de olho em posições estratégicas, como a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Finanças e Tributação. No último dia 2, Joice afirmou que todas as resistências internas a Rodrigo “caíram por terra”. “É incrível como alguns cargos fazem as pessoas mudarem de opinião rapidinho. Para quem pregava a moralização política e renovação na Câmara, está começando muito mal”, provocou Capitão Augusto, em mensagem divulgada pelo WhatsApp. (Vera Rosa)

Coluna do Estadão:

