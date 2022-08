Em busca de voto jovem, Bolsonaro reforça associação de Lula à corrupção

Coluna do Estadão

Atenta ao desempenho no público jovem, a campanha de Jair Bolsonaro diz ter descoberto, em pesquisas qualitativas, que associar Lula aos escândalos de corrupção dos governos do PT enfraquece o rival neste eleitorado. Bolsonaristas falam em mostrar a pessoas de 20 anos, que não acompanhavam a política, o que chamam de “o outro lado” do petista.

DISCURSO. A estratégia de Bolsonaro de atrair o público jovem prevê a participação em podcasts, como anteontem, e “entrevistas sem edição” voltadas a gamers. Neste caso, o discurso gira em torno da defesa da redução de impostos, além do 5G.