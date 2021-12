Em busca do centro, PT tem cobertor curto para negociações à esquerda

Enquanto investe em alargar seus horizontes na centro-direita, o PT tem tido problemas nas negociações com potenciais aliados da esquerda, ariscos em se associar ao petismo (ainda fortemente rejeitado) e historicamente ressabiados com o projeto hegemônico da sigla. Não são unanimidade, por exemplo, dentro do PSB, as conversas que sinalizam apoio dos socialistas a Lula sem contrapartidas claras; ou seja, o PT terá de abrir mão de lançar candidatos em alguns Estados. Em sentido inverso, os acenos petistas à centro-direita incomodam o PSOL, por exemplo, e viraram “cobertor curto”: enquanto aposta num campo de apelo limitado às teses petistas, o partido compromete uma possível união da esquerda.

VAI OU NÃO? Mesmo a quem já dá como certo o apoio do PSB a Lula, tem causado desconforto e gerado cobranças ao presidente da sigla a postura do PT, esquiva, nas negociações de, por exemplo, apoio a Beto Albuquerque no Rio Grande do Sul e o imbróglio envolvendo as possíveis candidaturas de Márcio França (PSB) ou Fernando Haddad (PT) em São Paulo.

VIU LÁ? No PSOL, a vitória de Gabriel Boric no Chile tem sido citada como modelo. “Retorno ao Brasil muito contente por perceber que a tese que defendemos, de uma esquerda que não se alia a partidos de direita e não esconde suas posições, tenha saído vitoriosa no Chile”, diz Juliano Medeiros.

FOLHINHA. A posse de Antônio Anastasia no TCU deve ser agendada para fevereiro. Ana Arraes designou Bruno Dantas para fazer o discurso de boas-vindas na solenidade.

CLICK. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

Após confirmar o primeiro caso da Ômicron no Estado, governador reuniu equipe para reforçar ações para coibir grandes aglomerações no fim de ano.

COR DO PECADO. Um comunicado interno enviado a funcionários da Caixa orienta os funcionários a “jamais usar vermelho” nas marcações internas das agências, questão de “excelência”. Questionado, o banco informou que o motivo é que a cor azul é o padrão da Caixa, mas ressaltou que a orientação não partiu da matriz e sim de uma gerência regional.

COMPENSAÇÃO. Num período de evasão escolar recorde, provocada pela pandemia, o Pará lançou na semana passada um incentivo para que os alunos continuem a frequentar a sala de aula. Concluintes do ensino médio receberão R$ 500, pagos em uma parcela única.

TOMOU NOTA? Para os estudantes das demais séries, o incentivo é de R$ 100 (também em parcela única). Terão direito ao benefício aqueles que frequentaram regularmente as escolas de modo presencial.

BALANÇA. Voz feminina na disputa até aqui, Tebet teve atuação firme na CPI da Covid, liderando a bancada de mulheres não representada entre a comissão. Antes de se decidir por concorrer ao Planalto, ela colocou na balança prós e contras: decidiu aceitar o desafio.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Simone Tebet, presidenciável do MDB

PRONTO, FALEI! João Doria, governador de São Paulo

“Não há patamar aceitável de óbitos para crianças, ministro Queiroga. Isso é crime. Vacinas salvam crianças e adultos. Salvam até os loucos negacionistas.”