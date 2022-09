Em busca de apoio, Lula sinaliza a evangélicos que vai evitar temas sensíveis em eventual mandato

O ex-presidente Lula (PT) tem dito a aliados que, se eleito, não vai gastar capital político em pautas sensíveis aos evangélicos, como o aborto e a flexibilização das drogas. Conselheiro do petista, o pastor Paulo Marcelo Schallengeber diz que há convergência em outros temas com o segmento, como a restrição ao acesso às armas de fogo.

Os dois temas têm sido explorados pelos bolsonaristas para barrar as tentativas de aproximação da campanha de Lula com o segmento evangélico. Na última semana, a campanha de Bolsonaro divulgou falas do ex-presidente dizendo que “o aborto deveria ser transformada em questão de saúde pública para todo mundo ter direito”.

Coluna do Estadão: Bolsonaro mira classes D e E em São Paulo para tentar avançar no Sudeste