Em baixa, MDB revê expectativas para 2020

Se PSDB e PT foram os grandes derrotados das eleições 2018, quem agora mergulha no ocaso sob Jair Bolsonaro é o antes todo-poderoso MDB. Fora do Planalto, sem o comando do Legislativo e com apenas três governos estaduais, os emedebistas terão de readequar seus sonhos de consumo à nova realidade. Após as aventuras Gabriel Chalita (2012) e Marta Suplicy (2016), o MDB não pretende ter candidato próprio a prefeito de São Paulo. “Temos de nos reinventar agora que somos um partido médio”, afirma o deputado federal Baleia Rossi (SP).

Pé no chão. A nova realidade do MDB é um obstáculo para Paulo Skaf, caso ele ainda não tenha caído na real. Bruno Covas (PSDB) e Andrea Matarazzo (PSD), pré-candidatos, já cresceram o olho e querem o apoio dos emedebistas.

Padrão. A mesma realidade de São Paulo se repete em outros Estados quando o assunto é a disputa em grandes colégios eleitorais das regiões Sul e Sudeste. O MDB priorizará as coligações no ano que vem.

Still alive. Fragilizado no Senado, o MDB costura um acordo que o mantenha respeitável na Câmara dos Deputados. Deve ficar no comando de duas comissões.

Leão ferido 1. Flávio Bolsonaro teria prometido três votos a Renan (MDB-AL) na eleição do Senado (incluindo o dele). Quando o filho do presidente divulgou ter escolhido Davi Alcolumbre (DEM-AP), o cacique sentiu-se triplamente traído.

Leão ferido 2. Renan não pisa no Senado desde o dia de sua derrota, 2 de fevereiro último. São pouquíssimos os aliados que tiveram acesso a ele no período.

Na balança. Entraram no páreo para líder do governo no Senado Simone Tebet (MDB-MS) e Major Olímpio (PSL-SP). Ela já comandará a CCJ. O problema dele atende pelo nome singular de Onyx Lorenzoni.

Anote aí. Quem conhece Jair Bolsonaro alerta que a lição a ser tirada do episódio Bebianno é: até agora só os filhos e o grupo que está com o ex-capitão há 20 anos conseguiram fazer a cabeça dele no governo.

SINAIS PARTICULARES

SÉRIE NOVOS LÍDERES DO CONGRESSO

Pedro Lucas Fernandes, líder do PTB na Câmara

Muito trabalho. Pesquisa feita pelo Senado mostra que para 29% dos brasileiros a prioridade nos próximos anos deve ser a geração de empregos. Em seguida, querem melhorias na saúde (18%), na educação (17%) e também no combate à corrupção (16%).

Fica de olho. A fiscalização do Executivo foi apontada por 84% dos entrevistados como função parlamentar mais importante. É seguida de “atender aos pedidos dos eleitores” e “visitar os Estados”. No geral, 71% acham o Congresso importante para democracia.

CLICK. Eduardo Bolsonaro apresenta requerimento de informações ao Ministério da Saúde para investigar suposto uso de aviões do SUS para tráfico de drogas.

Parceria. O deputado do PSL e atleta Luiz Lima (RJ) assumiu projetos de autoria do judoca João Derly (Rede-RS), que não se reelegeu. Quer criar uma tipificação penal para punir, por exemplo, presidentes de clubes de futebol.

Estreia. O ministro e general Augusto Heleno fará sua primeira investida internacional como integrante do governo Bolsonaro. Vai ao Paraguai discutir ações de inteligência e combate ao crime organizado.

A SEMANA

Terça-feira

Governadores se encontram para debater Previdência

Ibaneis (DF) organizou reunião entre governadores para começar a discutir posição antes de Guedes apresentar o texto.

Quinta-feira

Bolsonaro se reúne com líderes da sua possível base

Presidente convidou líderes de partidos para um café, às 8h30, para conversar, entre outras coisas, sobre a reforma.

