Em áudio, Freixo diz que capitão Adriano não tem ligação com assassinato de Marielle Franco

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) enviou um áudio para amigos afirmando que o capitão Adriano, morto pela polícia na Bahia, “não tem nenhuma relação com a morte da Marielle”.

Segundo o deputado, as investigações do assassinato da vereadora do PSOL “apontam o contrário”. “Não há o menor indício de envolvimento do Adriano no caso”, diz Freixo no áudio curto. “O Adriano tinha de ser investigado pelo envolvimento com a família Bolsonaro, por muitas razões.”

Apesar da afirmação do deputado no áudio, em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia afirmou que Adriano era suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. O nome do miliciano, porém, não consta no inquérito que investiga a morte da vereadora, ocorrida em março de 2018.

Adriano chegou a ser investigado sob suspeita de participação no crime, prestou depoimento em 2018 e negou envolvimento no caso.

O ex-capitão da PM do RJ Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto em um confronto com policiais militares na manhã deste domingo, 9, na zona rural de Esplanada (BA).