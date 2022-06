Em aceno ao centro, programa de governo do PT fala em valorizar policiais e enfrentar crimes

O esboço do programa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz acenos à parcela do eleitorado de centro ao incluir temas como “valorização profissional dos policiais” e segurança pública.

O documento, divulgado aos membros da aliança nesta segunda-feira, 6, também prega a redução da criminalidade por meio do “enfrentamento eficaz ao tráfico de drogas e armas, ao crime organizado e às milícias”.

O trecho em que a sigla busca responder à “legítima e crescente demanda dos brasileiros e das brasileiras por maior segurança pública” também contempla pontos consensuais no campo ideológico da candidatura petista, como políticas de combate à violência policial contra a população negra.

Não deixa também de ser um aceno aos policiais, categoria identificada com o bolsonarismo.

O tema da segurança pública nunca foi prioridade dos candidatos de esquerda, que preferem tratar do tema sob a perspectiva da desigualdade social.