Eliseu Padilha vai assumir o Ministério do Trabalho interinamente

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi escolhido pelo presidente Michel Temer para assumir interinamente a pasta do Trabalho. Ele irá substituir Helton Yomura, que pediu demissão nesta quinta-feira do cargo após ser alvo da 3.ª fase da operação Registro Espúrio.

A Coluna apurou que a nomeação deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União (DOU).

Yomura foi alvo hoje de nova fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal a mando do ministro do Supremo Edson Fachin. O ministro não esteve pessoalmente com o presidente Temer. O pedido foi enviado por escrito.

Após a Coluna noticiar a escolha, o Planalto confirmou oficialmente a decisão do presidente. (Naira Trindade)