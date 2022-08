Eleitores de Lula e de Bolsonaro querem Auxílio Brasil a R$ 600 em 2023

Quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) prometem manter o Auxílio Brasil a R$ 600 no ano que vem, tornando permanente o novo valor do benefício, eles agradam a seus próprios eleitores. Pesquisa da Genial/Quaest realizada entre 11 e 14 de agosto mostra que a maioria aprova o valor mais alto do benefício: 78% disseram que o governo deveria mantê-lo em 2023 ante 17% que declararam ser contra. A aprovação é maior entre os eleitores de renda mais baixa (84%) do que entre os mais ricos (71%). Os que dizem votar em Lula apoiam mais o benefício a R$ 600 do que os bolsonaristas. O percentual é de 85% entre eleitores do PT ante 71% dos eleitores de Bolsonaro.

BONDADE. Entre os que disseram não votar em nenhum dos dois, 67% são favoráveis à manutenção do auxílio a R$ 600 em 2023. O valor fixado em lei é de R$ 400. Bolsonaro aprovou o aumento de forma temporária, até dezembro, na PEC Kamikaze.

PRAZO. Apesar da promessa de Bolsonaro de que manterá o auxílio a R$ 600, como Lula fez antes dele, o governo ainda não propôs uma lei para reajustar o valor. Caso não o faça até o fim do mês, técnicos da Economia avaliam não ser possível prever na proposta de Orçamento de 2023 valor diferente de R$ 400.

