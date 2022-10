Eleição transforma jogo no Congresso em disputa de gigantes

A nova conformação do Congresso, em que o PL elegeu 99 deputados e o PT, 80, faz com que os partidos discutam a formação de grandes blocos para comandar as principais comissões e, sobretudo, o orçamento e as emendas parlamentares. Embora o PL tenha saído o maior partido da eleição, o Centrão não planeja entregar nem a presidência da Câmara, nem a do Senado à sigla. Juntos, União Brasil e PP (com 106 deputados) almejam atrair mais partidos para a sua base para comandar ambas as Casas ou as mais importantes comissões: Orçamento e Constituição e Justiça. Ao PL, ficaria a de Fiscalização. Já o PT prevê unir a esquerda e o Avante para chegar a 115. No MDB, há quem defenda somar-se ao PSDB, Cidadania e Podemos.

SUPERBASE. O ocupante do Palácio do Planalto pode alterar essa relação de forças. Se der Jair Bolsonaro, o PL será vitaminado, preveem políticos do Centrão. Por isso, tornou-se ainda mais relevante a união entre as demais siglas para fazer frente ao partido de Bolsonaro.

PRONTO, FALEI!. Perpétua Almeida, deputada federal (PCdoB)

“O corte de recursos da educação feito por Bolsonaro, depois dos prejuízos da pandemia, é perverso e irresponsável. Inviabiliza a educação no País.”, disse, sobre bloqueio na pasta.