Eleição no Ceará tem virada, segundo pesquisa IPEC/TV Globo

A eleição no Ceará virou, segundo pesquisa divulgada nesta quinta (22) pelo Ipec/TV Globo. O nome do PT ao governo, Elmano Freitas, saiu do terceiro lugar e agora está empatado na dianteira.

Elmano aparece com 30%, numericamente à frente de Capitão Wagner (União Brasil), com 29%, que até então liderava a corrida. Em terceiro está Roberto Cláudio (PDT) com 22%.

O IPEC foi a campo entre segunda e quarta-feira (19 a 21 de setembro) e entrevistou 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos.

O cenário é negativo para Ciro Gomes (PDT), que apadrinhou Roberto Cláudio e abriu um racha na família – seus irmãos Ivo e Cid Gomes preferiam a aliança com o PT.

Ciro trabalhou contra o nome de Izolda Cela, atual governadora que tinha apoio de Camilo Santana (PT), e agora pode perder o controle da política em seu Estado natal.

Petistas afirmam que a subida de Elmano reflete principalmente a força de Lula no Estado, que lidera a disputa presidencial no Ceará.