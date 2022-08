Eleição de 2022 terá mais delegados da PF como candidatos

Coluna do Estadão

Cresceu a lista de delegados da Polícia Federal que deverão concorrer nas eleições deste ano. Em 2022, serão 17 os postulantes a cargos de deputado estadual, federal e senador. Na última eleição, em 2018, foram 13 os delegados que tentaram a sorte nas urnas.

Os três eleitos há quatro anos tentarão a reeleição: Felício Laterça (PP-RJ), Pablo Oliva (União-AM) e Marcelo Freitas (União-MG).

No passado vinculados à defesa da Lava Jato, neste ano os candidatos têm agendas de atuações mais diversas. Uns já se aposentaram, como é o caso de Marcelo Itagiba (Avante-RJ), candidato ao Senado pelo Rio, mas todas as candidaturas de alguma forma orbitam em torno do bolsonarismo.

Na lista está Jorge Fayad Nazário (Republicanos-PR), que na PF investigou o ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) por denúncias no Porto de Paranaguá, e Rodney Rocha Miranda (Republicanos-GO), que governou a cidade de Vila Velha (ES) e era secretário de segurança pública do governador goiano Ronaldo Caiado (União) até se descompatibilizar para a eleição deste ano.

O levantamento dos candidatos foi feito pela ADPF (Associação dos Delegados da Polícia Federal), que enviou a lista dos candidatos da corporação aos associados na tarde desta sexta-feira. No documento, a entidade não pede votos, nem faz campanha para os delegados.