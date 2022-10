Educadores fazem carta em apoio a Haddad

A campanha de Fernando Haddad (PT) vai divulgar uma carta em que educadores declaram apoio ao petista e fazem críticas a Jair Bolsonaro. Entre os signatários do documento, há figuras ligadas à oposição ao PT nos últimos anos, como Débora Garofalo, secretária do MEC na gestão de Rossieli Soares, no governo de Michel Temer (MDB) e ex-ministra de Fernando Henrique Cardoso Claudia Costin. Atá o momento, há 52 assinaturas. A socióloga Neca Setúbal, herdeira do Itaú, também aderiu.

O texto diz que o presidente perseguiu professores e mobilizou esforços em pautas menos efetivas, como a regulação do homeschooling, em detrimento de políticas para mitigar os prejuízos à aprendizagem durante a pandemia. Também acusam o atual governo de corrupção na Educação, em alusão ao escândalo da participação informal de pastores na distribuição de recursos do MEC, revelado pelo Estadão.

“É preciso impedir que o desprezo, incompetência e corrupção que marcaram a gestão de Bolsonaro na educação guiem a condução da educação paulista”, diz o documento sem citar o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).