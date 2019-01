Eduardo Paes passa mal e segue para Albert Einstein

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes passou mal neste domingo e está se dirigindo ao Hospital Albert Einstein. Ele estava em Campinas, no interior de São Paulo, quando se sentiu mal e está a caminho do hospital na capital paulista. No mesmo local está internado o presidente Jair Bolsonaro, que irá se submeter a uma cirurgia na segunda-feira pela manhã para retirada da bolsa de colostomia. Assessores que acompanham Bolsonaro foram informados sobre a situação de Eduardo Paes.

Segundo informações que chegaram a auxiliares de Bolsonaro, Eduardo Paes teria sentido fortes dores no peito. Um familiar de Paes confirmou à Coluna que ele está se dirigindo para o hospital. A Coluna não conseguiu contato com a assessoria do ex-prefeito.

Paes disputou a eleição para o governo do Rio no ano passado. Perdeu a disputa para Wilson Witzel (PSC), um novato na política.

(Tânia Monteiro, Naira Trindade e Andreza Matais)