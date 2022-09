Eduardo Paes não levará seu candidato ao governo do Rio em evento com Lula

A campanha de Lula cancelou o comício ao lado do candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) no domingo (25), a pretexto de poupar a voz do petista. No mesmo dia, Lula vai a Madureira com o prefeito Eduardo Paes (PSD), que oferece ao presidenciável a chance de falar a eleitores de fora da bolha da esquerda, liderada por Freixo.

ALTOS. Pelo combinado entre Lula e Paes, nem Freixo nem Rodrigo Neves (PDT), o candidato do prefeito ao governo do Rio, vão participar do evento. Paes também se comprometeu em não pedir votos ao seu preferido. “É um evento do Lula”, disse.