Eduardo Paes estreia em programa de Rodrigo Neves (PDT) no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), estreia no programa de Rodrigo Neves (PDT) nesta quarta (14). No filme que já está gravado, Paes fala que a capital e Niterói, cidade que foi governada por Neves, são “escolas de gestão”.

O prefeito do Rio é um dos coordenadores da campanha do candidato do PDT, embora no plano nacional tenha defendido o apoio a Lula (PT).

