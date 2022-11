Eduardo Leite deve responder até o fim de semana se aceita presidir PSDB

Em reunião nesta quarta (9), o PSDB decidiu entregar a Eduardo Leite (RS) a presidência da sigla. O gaúcho ficou de dar uma resposta até o fim de semana, mas Bruno Araújo, o atual comandante do partido, concordou com os demais presentes que a troca de bastão deve ser acelerada – Araújo só deixaria a presidência em maio.

Segundo Tasso Jereissati, a nova geração do PSDB, formada também por Raquel Lyra (PE) e Pedro Cunha Lima (PB), deverá ocupar também a executiva do partido e ditar as novas diretrizes do partido. Tasso diz que primeiro é hora de mudar a cara, depois se discute eventual mudança de nome do PSDB.