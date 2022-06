Eduardo Leite anuncia hoje candidatura e tucanos querem emedebista de vice

No MDB, os defensores da aliança com PSDB no Rio Grande do Sul acreditam que a oficialização da candidatura de Eduardo Leite nesta segunda é a peça que faltava para Gabriel Souza abrir mão da disputa.

PLANOS. Já os tucanos gaúchos fazem planos: querem o emedebista como vice ou que José Ivo Sartori, ex-governador, embarque como candidato ao Senado. Eles aguardam sinal não apenas de Souza, mas de outros emedebistas para selar a aliança