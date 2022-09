Eduardo Bolsonaro provoca Moraes em lançamento de livro ‘estão financiando atos antidemocráticos’

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a fazer provocações a Alexandre de Moraes, do STF, na véspera do 7 de Setembro. Ao lançar livro sobre a trajetória do pai no Instituto Conservador-Liberal, em Brasília, Eduardo disse que não citaria os nomes dos presentes por segurança.

FOGO. “Quem comprou o livro está financiando atos antidemocráticos, porque está financiando esse encontro aqui”, ironizou Eduardo.