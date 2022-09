Cotado para a vice de Rodrigo Garcia (PSDB), Edson Aparecido (MDB), candidato ao Senado em SP, diz confiar no alto grau de indecisos e na associação com o governador. Pelo Datafolha, indecisos e brancos/nulos somam 34%, mais do que o líder Márcio França (PSB), com 32% – Edson tem 4%.