Economistas de Lula mapeiam atos de Bolsonaro com impacto no Orçamento de 2023

A equipe de economistas que trabalha na campanha de Lula está monitorando as manobras feitas sob Bolsonaro que impliquem no aumento despesas ou na retirada de receitas do próximo governo, a exemplo da antecipação de dividendos de estatais.

TANQUE VAZIO. “Tem gente nossa fazendo um mapeamento de todas essas questões, das heranças caóticas que o próximo governo vai receber. É uma novidade quase que por semana”, diz Guilherme Mello.