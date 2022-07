Economia e Casa Civil discutem bloqueio de emendas parlamentares

Técnicos do Ministério da Economia e da Casa Civil começaram a negociar o alcance do bloqueio de R$ 6,7 bilhões do Orçamento sobre emendas parlamentares. A decisão será tomada até o fim desta semana. Na Economia, há planos de congelar cerca de R$ 4,5 bilhões em emendas de relator, o chamado orçamento secreto, e mais R$ 500 milhões em emendas de comissão. Como partiu do Congresso derrubar a proposta do governo de reduzir em R$ 2,5 bilhões o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a conta tem que ser dividida com os parlamentares. A decisão não é trivial, uma vez que ocorre às vésperas da eleição e pode gerar desestímulo de deputados da base em pedir votos para Jair Bolsonaro.

TESOURA. Com a desistência do presidente de reajustar o salário dos servidores, técnicos que lidam com o Orçamento argumentam que os valores reservados em emendas de comissão para premiar policiais se tornaram passíveis de congelamento.

MARGEM. O pedido feito pelo Ministério da Economia para que estatais antecipem pagamentos de dividendos não chega a ser um problema para o BNDES. A medida não requisitaria mudança no estatuto do banco e poderia ser aprovada apenas com o crivo do conselho de administração, que é controlado pelo governo.

PRONTO, FALEI! Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI da Covid

“Não é verdade que Bolsonaro não tinha informações sobre a (gravidade da) pandemia, como diz a PGR, porque ele mentiu mesmo após a OMS se posicionar.”

CLICK. Frederick Wassef, candidato a deputado (PL-SP)

Advogado da família Bolsonaro que manteve Fabrício Queiroz em sua casa, em segredo, recebeu apoio de Tarcísio de Freitas à sua candidatura.