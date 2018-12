Em reunião com deputados da bancada do MDB, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, (PSL), fez um apelo para que haja mais reforma trabalhista no País. “A reforma trabalhista, devemos aprofundar isso aí”, afirmou. Bolsonaro ainda criticou a legislação atual. “Ninguém mais quer ser patrão no Brasil, é horrível ser patrão no Brasil com esta legislação que está aí.” (Tânia Monteiro)