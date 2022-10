“É como punir metereologistas que errassem o tempo”, diz Abradep

Coluna do Estadão

O coordenador-geral da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político), Luiz Fernando Pereira, criticou a proposta em discussão na Câmara que prevê punição para empresas de pesquisas eleitorais que “errarem” resultados da eleição.

“É como se nos começássemos a prender meteorologistas que errassem as previsões do tempo. Vão sobrar só as videntes se esse projeto avançar”.

As pesquisas eleitorais mostram o humor dos entrevistados no momento em que é feito o levantamento. Como esse humor pode mudar até o último minuto, as pesquisas não têm o condão de adivinhar o que sairá das urnas.

