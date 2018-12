Doria recebe rival de Maia no comando da Câmara

Coluna do Estadão

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), não ficará alheio à disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Na última segunda-feira, ele se reuniu com Fabio Ramalho (MDB-MG), atual vice-presidente da Câmara e rival de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na corrida pelo comando da Casa. O PSDB paulista terá seis votos. A bancada de Doria, porém, é maior do que isso. Ele tem influência sobre deputados de outros partidos que o apoiam. Após o encontro, o futuro governador disse a aliados que está ouvindo as propostas e avaliando.

Passando o rodo. Depois de Doria, Fabio Ramalho se encontra sexta-feira com o governador eleito da Bahia, o petista Rui Costa. Em todas as conversas, tem dito que é melhor do que Rodrigo Maia para comandar a Casa. Até agora, já são seis candidatos à presidência.

Mais um. Ministra de Michel Temer, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, está cotada para assumir a secretaria executiva do Ministério da Cidadania. Ela é a secretária dos sonhos do futuro chefe da pasta, Osmar Terra (MDB-RS).

E eu? Outro que pode ocupar um cargo na pasta da Cidadania, que reúne também Esportes e Cultura, é o deputado federal Lelo Coimbra (MDB-ES). Temer nomeou Lelo como líder da maioria na Câmara, mas a liderança nunca foi oficialmente criada.

Tá contigo. Escalado secretário da Previdência de Bolsonaro, Rogério Marinho (PSDB-RN) vai deixar para o presidente eleito as indicações dos comandos do Instituto Nacional do Seguro Social e da Previdência Complementar.

Nova baixa. A exoneração do embaixador Paulo Uchôa da equipe de transição e da Secretaria-Geral da Presidência consta no DOU de hoje. Ele pediu demissão após ser acusado de curtir, no Twitter, post de jornalista que criticou o governo Bolsonaro. Ele nega e diz ser vítima de armação.

Mais um. O deputado Walter Iihoshi (PSD-SP) foi convidado durante reunião da bancada com Bolsonaro, ontem, para integrar a equipe de Onyx Lorenzoni (Casa Civil). É mais um que não se reelegeu. Pego de supresa, ficou de pensar.

É festa. A Câmara vai tentar votar hoje um trem da alegria no qual todos os técnicos, como agentes de polícia, hoje nível médio, passarão para nível superior.

E mais isso. O projeto inclui, ainda, permissão para que policiais legislativos portem armas de fogo “em qualquer recinto público ou privado” e atuem “sem identificação ou sem revelar sua condição policial” quando estiver a serviço.

Por fim… Se aprovado, policiais legislativos aposentados também poderão portar armas de fogo livremente em todo o território nacional.

CLICK. Após receber artistas que pediam pelo projeto que aumenta a proteção aos animais, o Senado aprovou o texto. A atriz Paola Oliveira estava entre os convidados.

Manual de… Nos bastidores, delegados que atuam na Lava Jato dizem que Jair Bolsonaro pode ter cometido o mesmo erro de investigados na operação.

…sobrevivência. Várias tentativas de explicar suspeitas acabaram não se confirmando e causaram dor de cabeça aos investigados. Nesses casos, a recomendação é ficar quieto.

Foca em mim. Bolsonaro justificou que era para ele o dinheiro depositado na conta de sua mulher, Michelle, por um ex-assessor do filho Flávio. O ex-assessor fez movimentações atípicas, diz o Coaf.

À espera. Levy Fidelix, chefe do PRTB, diz estar confiante que Bolsonaro vai entregar cargos do segundo escalão aos aliados. “Creio que seremos naturalmente chamados a ocupar nosso espaço”, disse.

“O líder do PSL ordenou que nenhum deputado eleito articule na Câmara. Só os veteranos podem articular no momento”, DO DEPUTADO FEDERAL ELEITO ALEXANDRE FROTA (PSL-SP), sobre a briga pela liderança.

