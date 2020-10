Doria, Randolfe e a ‘vaquinha’ pela vacina

O governador João Doria (PSDB) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) articulam uma espécie de “vaquinha” entre entes da Federação para garantir a aquisição em massa da vacina chinesa (coronavac) contra a covid-19, caso não haja ajuda federal. A ideia é passar o chapéu via consórcios de governadores da região amazônica, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e também entidades de municípios, sem ajuda de Jair Bolsonaro. Doria, Randolfe e o secretário da Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, terão audiências em Brasília na próxima semana.

Estica… O temor é de que Eduardo Pazuello insista em um calendário de vacinação considerando apenas o imunizante de Oxford (governo federal).

…e puxa. O conselho de secretários reagiu, como a Coluna antecipou, e pediu inclusão da Sinovac (governo de São Paulo).

Será? Elcio Franco, secretário executivo do ministério, recuou: não descarta a compra da chinesa. Mas, mesmo assim, para os envolvidos nas negociações, nada ainda é certo.

Crime. Enquanto isso, a epidemia de “fake news” sobre as vacinas, principalmente a chinesa, rola solta.

Proposta… O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, está defendendo a reestruturação da Procuradoria-Geral da República com mecanismos para, segundo ele, evitar o enfraquecimento do procurador-geral perante as poderosas forças-tarefa.

…corajosa e… “Criou-se um ente que não existe em lugar nenhum”, disse Gilmar à Coluna sobre a força-tarefa da Lava Jato, que “assina até nota à imprensa”.

…polêmica. Uma das propostas é a liberdade para o presidente escolher um PGR de fora do Ministério Público. Gilmar elogiou a opção de Bolsonaro por Augusto Aras justamente pelo presidente ter ignorado a lista tríplice do MPF.

SINAIS PARTICULARES.

Guilherme Boulos, candidato a prefeito de SP pelo PSOL

Tô de leve. Boulos (PSOL) se preparou para a campanha a prefeito de São Paulo. Perdeu nove quilos até agora. Segue receita de Paula Lavigne: um copo de suco de limão e um café pela manhã, almoço reforçado e jantarzinho frugal.

Xi. No atual ritmo de crescimento (oscilação de 3 pontos porcentuais), Jilmar Tatto (PT) chegará ao segundo turno da eleição em São Paulo. Se ela for em dezembro, diz um “aliado”.

CLICK. O prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo, se reuniu com representantes de escolas de samba. “Estamos do lado da cultura”, disse.

Vai… Joice Hasselmann (PSL-SP) apresentou projeto na Câmara dos Deputados para reduzir a distorção dos custos de cartórios para transações de imóveis. A proposta diz que os valores cobrados não podem variar mais que 50% entre unidades da Federação.

…dar… O texto cita estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção que aponta distorção de até 21.000% no registro de um memorial de incorporação e a convenção de condomínio no RS e em SP.

…o que… Há reclamação sobre os altos valores cobrados pelos registradores de imóveis, o que pode colocar a construção civil ao lado do Centrão e até da oposição no apoio ao projeto: a falta de padronização aumenta o preço dos imóveis.

…falar. Os cartórios registradores perderam a interlocução que tinham no Parlamento, especialmente entre as bancadas paulistas durante os governos do PT.

PRONTO, FALEI!

Major Vitor Hugo, deputado federal (PSL-GO): “Muitos ‘se converteram’ a bolsonaristas nos últimos meses por conveniência eleitoral e hoje são candidatos. Não os vi defendendo o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Muito midiáticos, serão eles novos Joice, Waldir, Frota…? Por isso, toda cautela é pouca”.

