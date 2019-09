Doria lança pacote de ajuda a Bruno Covas

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro tenta jogar Doria para a esquerda

O governador João Doria (PSDB) anuncia hoje ajuda financeira a projetos da Prefeitura de São Paulo. Um dos repasses é para ações de duplicação da Estrada do M’Boi Mirim (zona sul). O pacote também destinará recursos para a área da saúde, sempre muito sensível a eleitores das populosas franjas da capital. A pouco mais de um ano da eleição, a ajuda chegará em boa hora para o também tucano Bruno Covas, que vê a multiplicação de adversários. Segundo auxiliares do prefeito, ele vinha sendo tratado com “austeridade exagerada” pelo governo.

Sinalização. O apoio a Covas também ocorre no momento em que aumentaram as especulações de bastidores sobre uma conspiração para impedi-lo de disputar a reeleição, algo que o Bandeirantes sempre nega.

Pedala… Em evento que debateu deslocamentos sustentáveis, realizado no Itaú Cultural em SP, Elisabete França, da administração municipal paulistana, disse que o plano cicloviário da gestão Bruno Covas será apresentado este mês.

…prefeito. Covas também corre atrás de recuperar patrocínio para a ciclofaixa de lazer nos fins de semana, vitrine de gestões anteriores desativada recentemente sob protestos.

SINAIS PARTICULARES

Bruno Covas, prefeito de São Paulo

Obstáculos. Os planos de expansão do DEM no Nordeste encontraram mais entraves em dois Estados: Alagoas e Ceará, onde a influência dos Calheiros e dos Gomes, respectivamente, ainda é muito forte.

Obstáculos 2. Para romper a barreira, o partido quer pegar carona na segurança pública que elegeu diversos quadros do PSL e lançar o deputado federal Capitão Wagner em Fortaleza. Pesquisas já mostram o parlamentar na liderança.

Plano. Há ideia de preencher espaços também no Norte. ACM Neto tenta atrair o vice-governador do AM, Carlos Alberto Filho, para disputar pelo DEM a prefeitura de Manaus.

Técnico. Foi cenográfico o abraço de Fernando Haddad em Ciro Gomes (PDT) semana passada no Ceará. Logo após o gesto, devidamente registrado pelas câmeras, o petista caiu fora do evento em que ambos estavam sem se despedir.

Olha lá. Com apoio do Centrão, a “CPI da Vaza Jato” entra na reta final de coleta de assinaturas: faltam menos de 14 para atingir as 171 necessárias. Pelo menos 20 delas teriam vindo do PP e 11, do PL.

Olha lá 2. A relatoria da CPI mista de fake news estava prevista para cair nas mãos do PT. Mas, depois de muita pressão, a legenda cedeu e apoiou Lídice da Mata (PSB-BA), que será confirmada no posto na instalação da comissão hoje. A presidência ficou com Marcos Rogério (DEM-RO).

CLICK. Michelle Bolsonaro e Damares Alves em comemoração organizada por voluntários para o menino autista Arthur, que foi barrado em uma festinha de criança.

Meio cheio… O Sou da Paz avalia que o programa de Sérgio Moro para combater homicídios, apesar de louvável, é insuficiente em recursos e abrangência.

…meio vazio. O orçamento do programa corresponde a 1,1% dos recursos do Fundo de Segurança. As cinco cidades escolhidas representam apenas 2,4% dos homicídios do País, segundo o Atlas da Violência.

Internacional. Antes de visitar Lula na prisão amanhã, o presidenciável Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa, almoçará com Fernando Haddad.

PRONTO, FALEI!

Ricardo Prado, presidente do Ministério Público Democrático: “Falta legitimidade ao projeto de Lei de Abuso de Autoridade, pois os novos parlamentares, eleitos no último pleito, foram excluídos do debate.”