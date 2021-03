Doria convoca reunião com prefeitos; lockdown deve entrar na pauta

O governador de São Paulo, João Doria, fará às 16h desta terça-feira, 2, reunião online com prefeitos, secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, e membros Centro de Contingência da Covid-19.

Mais cedo, Doria havia dito que São Paulo enfrenta “a pior semana de todas as semanas” da pandemia.

Na reunião, coordenada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o governo deve ouvir os prefeitos para definir quais medidas devem tomar. Muitos já defendem o lockdown, porque estão sem leitos disponíveis.

Com ocupação de mais de 70% de leitos de UTI, o governador anunciou na segunda-feira, 1, a entrada na fase laranja do Plano SP. Proibiu, por exemplo, atendimento presencial em bares. Além do toque de recolher, das 23h às 5h, que continua em vigor.