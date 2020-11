Doria chama Bolsonaro de ‘irresponsável’ a aliados após suspensão de testes da Coronavac

A suspensão dos testes da Coronavac pela Anvisa e o comentário do presidente nas redes sociais estabeleceram sentimento de indignação no governo paulista. A interlocutores, João Doria chamou o presidente de “irresponsável” e disse ver seletividade do Planalto a respeito das vacinas.

Na manhã desta terça-feira, 10, Bolsonaro disse em resposta a um internauta que a vacina do laboratório Sinovac em parceira com o Butantã gera “morte e invaliez”, e disse que “venceu” Doria.

Além da suspensão da Coronavac, gerou especial incômodo no Bandeirantes o Ministério da Saúde ter dito ontem que a vacina da Pfizer está em análise para possível compra.

A farmacêutica americana anunciou que o seu imunizante apresentou 90% de eficácia.

Como o governo se apressa para dizer que pode comprar a vacina, quando Bolsonaro diz que o governo federal não o faria antes de qualquer comprovação da Anvisa? É esse o questionamento rondando o Bandeirantes.