Doria anuncia apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, anunciou hoje apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Ele vai disputar o segundo turno contra Márcio França (PSB).

Na primeira fase da disputa, Doria apoiou Geraldo Alckmin, seu colega de partido, mas já na reta final da campanha, com o ex-governador em derrocada, ele não desestimulou eleitores que lançaram a chapa BolsoDoria.

Doria sempre foi um crítico do PT, o que facilita o apoio ao candidato do PSL, que irá enfrentar Fernando Haddad (PT) no segundo turno. A dúvida é se o apoio será recíproco. Bolsonaro foi alvo de ataques da campanha do PSDB à Presidência no primeiro turno.

O apoio de Bolsonaro ajudou a eleger vários candidatos pelo País, inclusive em São Paulo. Major Olímpio foi eleito senador, por exemplo, no rastro da onda gerada pela campanha do capitão reformado.