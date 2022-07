O PSDB espera a definição no domingo do apoio do MDB no RS, com a confirmação de que Gabriel Souza (MDB) desistirá da candidatura para assumir a vice de Eduardo Leite (PSDB). Caso não ocorra, o plano B com o União Brasil contempla Ana Amélia (PSD) na chapa ao Senado.

