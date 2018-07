Dois policiais federais acompanham jogos da seleção na Rússia

Em todas as partidas da seleção brasileira na Copa, dois policiais federais acompanham os jogos no estádio. Eles dão assistência aos torcedores brasileiros e, na semana passada, chegaram a cumprir um mandado de prisão. Viajaram para a Rússia um delegado e quatro agentes da PF para integrar o acordo de cooperação internacional.

Nos outros dias, os policiais ficam em um centro de comando e controle com agentes do mundo inteiro. A ida dos cinco faz parte de um acordo de cooperação internacional que a Rússia fechou com as nações que participam dos jogos para evitar problemas de segurança.

Quando o Brasil sediou os jogos, em 2014, havia uma estrutura semelhante. (Juliana Braga)