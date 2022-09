Doações de R$ 1 via PIX atrapalham prestação de contas de Bolsonaro

Ao articularem milhares de doações de R$ 1 para Jair Bolsonaro (PL), apoiadores fizeram a campanha do presidente registrar em um único dia cinco vezes mais transações do que todas as transferências efetuadas até agora para todos candidatos que disputam a eleição deste ano.

Apenas ontem, a estimativa da área contábil da campanha é do recebimento de cerca de 300 mil doações. Ao mesmo tempo, todos os demais candidatos haviam recebido, até o início da tarde desta terça-feira, cerca de 70 mil doações.

A demanda é tão alta que a equipe de Bolsonaro não conseguiu ter acesso aos extratos das operações e pediu ao Banco do Brasil para compactar os dados.

O BB, por sua vez, passou mais de um dia tentando fornecer as informações. As de hoje ainda não foram concluídas.

Com isso, a equipe do presidente avisou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que vai encaminhar a prestação de contas dessas doações em três partes. Avisou também que o próprio sistema de contabilização da Corte pode não aguentar o volume de transações registradas.

Em uma segunda fase, a campanha do presidente prevê que será precido filtrar quais transferências PIX tiveram origem de contas criadas por CNPJ, e que terão que ser devolvidas – doações de empresas são proibidas.