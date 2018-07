Disputa regional coloca Margarete Coelho em vantagem para vice de Alckmin

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, é o maior defensor da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, compor a chapa com Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pelo Palácio do Planalto. Além de ser mulher e nordestina, com a indicação Ciro evita que o Centrão emplaque um nome aliado ao seu adversário político no Estado, a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Tereza é amiga de longa data de Heráclito. Ela ingressou no DEM junto com o colega, após os dois deixarem o PSB. Políticos que acompanham as movimentações dizem que a relação de Tereza e Heráclito pode ser um fator de veto ao nome dela. Ciro Nogueira já foi voto vencido na escolha do candidato ao Planalto. Ele defendia o apoio do Centrão a Ciro Gomes (PDT). As negociações em torno do nome das duas políticas foram reveladas pela Coluna do Estadão. (Andreza Matais, Naira Trindade e Juliana Braga)